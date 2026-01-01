„Продължаваме промяната“ (ПП) ще поискат свикване на извънредно заседание на парламента следващата сряда относно казуса с помилвания Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар" и друг наркодилър от Сливен. Това съобщи на брифинг пред журналисти в парламента лидерът на ПП Асен Василев, след като днес депутатите два пъти не събраха кворум за извънредно заседание, което да разгледа казуса с помилването на Огнян Атанасов.

Подписите за извънредното заседание ще бъдат от „Демократична България“ и ГЕРБ. Темата е разширена и с втория случай от Сливен. Извикали сме и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев на това изслушване, за да каже какво прави полицията, обясни Василев.

За втора поредна седмица „Прогресивна България“ не се явяват, провалят кворума на заседанието и не може да се разбере какво е знаела Илияна Йотова при помилването на наркотрафикантите, каза още той.

По негови думи случаят с втори помилван е още по-скандален от първия. „Става въпрос за Динко Лудия в Сливен, имаме помилване, където наркодилърът е хванат, осъден, пуснат от съда да се лекува и хванат втори път докато се лекува", обясни Василев. Той допълни още, че втория път съдът преценява, че е прекалено опасен и не го пуска, а по-късно пак е осъден. „Пак го осъждат и Йотова решава, че този човек трябва да бъде помилван“, каза Василев.

Ако твърденията на бившата му съпруга, че продължава да продава наркотици в Сливен, са верни, и че МВР след сигнали на 112 не правят нищо, това означава, че действията на Йотова за втори път са пуснали наркодилър, който да продължи да разпространява наркотици на българските деца и българските граждани, допълни той.

Василев попита управляващите смятат ли, че е нормално да продължават да поддържат кандидат за президент, който очевидно има милост за наркодилърите, но няма милост за българските деца и граждани. Ако смятате, че това е нормално, не се явете и на третото заседание, което свикваме за следващата сряда, каза той.

Сред българските служби, в правосъдната система има чадър над наркоразпространението и наркодилърите в България, каза председателят на парламентарната група на ПП Николай Денков.

От „Прогресивна България“ се опитват да кажат, че тази тема я вдигаме само заради изборите – това не е вярно, допълни той. Това е тема, която няма да изчезне, докато умират хората и децата от наркотици. Това е болест на нашето общество, която за съжаление се разпространява от тези, които би трябвало да се борят с нея, каза още Денков.