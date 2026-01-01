Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Това е първа точка в приетата програма за днешното пленарно заседание. С измененията се модернизира нормативната рамка на българския капиталов пазар, като се въведат разпоредбите на Директива (ЕС) 2024/2810.

Със законопроекта се дава възможност дружества, които имат акции с право на повече от един глас, да бъдат допуснати до търговия на многостранна система за търговия, включително пазар за растеж на малки и средни предприятия.

В съответствие с изискванията на директивата новата уредба създава механизъм за запазване на контрола при управлението на дружества с акции с повече гласове, което ще доведе до намаляване на бариерите пред иновативните стартиращи дружества у нас.

Нови правила за капиталовия пазар минаха на първо четене

Предвижда се двоен праг на квалифицираното мнозинство с оглед защита на миноритарните акционери. В тази връзка решенията на общото събрание на акционерите, които се вземат с квалифицирано мнозинство съгласно Търговския закон, ще се приемат с квалифицирано мнозинство - едновременно, от подадените гласове и от представените на общото събрание акции.

В дневния ред за пленарното заседание е още второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух и първото четене на промени в Закона за административното регулиране на производството на оптични дискове и матрици. Предвижда се депутатите да разгледат и Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 година.