Народното събрание (НС) разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия Изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Вносител на предложението е Министерският съвет.

Министър-председателят да създаде организация по осигуряване разполагането на силите и средствата, гласува парламентът.

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Проектът на решение подкрепиха 136 депутати - от парламентарните групи на "Прогресивна България" (ПБ) - 121, и от ДПС - 15.

Против бяха 13 депутати - групата на "Възраждане" и един от ПБ. Въздържаха се двама народни представители - от ПБ. ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" не участваха в гласуването.

За изпълнението на проекта не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2026 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет, се посочва в доклада на Комисията по отбрана.

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Преди дни българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на американски самолети във военновъздушна база "Безмер". Предложението на кабинета "Радев" бе свързано с получена дипломатическа нота от САЩ с искане самолетите-цистерни, военнослужещите с лично оръжие и боеприпаси, както и необходимото летищно оборудване да бъдат разположени в авиационна база „Безмер“ за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. Става дума за до осем американски самолета-цистерни КС-135 и до 250 военнослужещи от въоръжените сили на САЩ. Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Проектът на решение бе внесен за разглеждане в НС от Министерския съвет на 20 юли. Той бе представен на Комисията по отбрана от ресорния министър Димитър Стоянов. Парламентарната комисия подкрепи проекта на решение за пребиваване в България на авиация и военнослужещи на САЩ за подкрепа на операции в Близкия изток с 11 гласа "за", един "против" и двама "въздържали се".

На този фон говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА.

Багеи заяви още, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Иран с предупреждение към България

Междувременно Министерството на външните работи (МВнР) на България излезе с официална позиция, след като заяви, че е получило нота от посолството на Ислямска република Иран. "Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ. Изключено е от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток", посочиха в позиция от Външното ни министерство след получената нота от Иран.

"Надяваме се възможно най-скоро и двете страни в конфликта повторно да се ангажират с деескалация и прекратяване на военните действия, за което те успяха да се споразумеят съвсем наскоро. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта", се посочва още в съобщението на МВнР.