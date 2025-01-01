Младежи потрошиха паркиран автомобил в Пловдив и после се снимаха с него. Собственикът на колата смята, че е станал жертва на ново предизвикателство в социалните мрежи, при което подрастващи повреждат луксозни автомобили, като се качват върху предния капак и върху тавана и скачат върху ламаринените части, заснемат клип и го публикуват в TikTok. Вандалската проява в Пловдив е заснета от охранителна камера на съседния блок, посочва NOVA.

Инцидентът е станал през нощта срещу 5 септември. Автомобилът е бил паркиран на метри от сградата на областната управа.

„Сутринта на 5 септември заварих колата си цялата в стъпки – на предния капак, на мекия таван. Бях шокиран. Пуснах от телефона ми записите на камерите, за да видя какво се случило. На записите се вижда как 18-годишни момчета се приближат с чашки към колата, единият даже залиташе. Колата ми беше покрита с брезент и те го махнаха. Най-фрапиращото е, че те се качиха върху нея и започнаха да си правят селфита. По-късно и двамата се качиха на мекия таван. Това е недопустима постъпка”, разказа собственикът на колата Валентин Димитров.

Неговата версия е, че това действие е целенасочено, въпреки че не определя като конфликтна личност. Той е подал жалба и чака действия от полицията.

От полицията съобщиха, че младежите се издирват. По техни данни нямат криминални прояви досега.

„Апелът ми е младите хора да не употребяват алкохол. Тези двамата бяха видимо пияни или дрогирани. Тук имат роля и родителите, и учителите”, добави Димитров.