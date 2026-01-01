„Продължаваме Промяната“ (ПП) събра необходимите подписи за ново извънредно заседание на парламента следващата сряда за двата случая на помилвани от Илияна Йотова търговци на наркотици – т.нар. Петрички Ескобар и сливенския наркодилър с прякор Динко Лудия. Това съобщиха от пресцентъра на ПП.

Предлага се на заседанието да бъде изслушан министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) главен комисар Ивайло Йорданов, началникът на затвора в София старши комисар Светослав Иванов Пенов, Васил Кирилов Кордев, заемал длъжността началник на затвора през ноември – декември 2022 г., началникът на затвора в Бургас, началникът на сектор „Медицинско обслужване в местата за лишаване от свобода“ към ГДИН, лекарят, изготвил или подписал медицинското заключение за Огнян Атанасов, използвано при помилването му, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), председателят на Комисията по помилването към президента на Република България, главният секретар на Министерството на вътрешните работи, директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, както и директора на Специализираната болница за активно лечение към затвора в София.

Изслушването е относно изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов и Динко Стефанов Господинов - Динко Лудия, във връзка с публичните данни за помилванията им. Въпроси ще има и по темата за отразяването на инцидента с Огнян Атанасов в болницата към затвора, където той участва в бой между затворници, отразен във видеоматериал с дата 16 ноември 2022 г., 19 дни преди помилването му. Ще се изискат и данни за евентуален натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки; обмена на информация с президентската институция, евентуалните връзки на Огнян Атанасов с ДАНС и МВР и проверките по двата случая.

От ПП допълниха, че от главния директор на ГДИН ще се иска да представи отделно за Огнян Атанасов и за Динко Господинов сведенията за поведението им, дисциплинарните нарушения и наказания, оценките на риска и изпратените становища във връзка с помилването, с посочване на техните автори, дати и адресати. Началникът на затвора в Бургас ще трябва да представи информация за изготвените от затворническата администрация становища за поведението на Динко Господинов, данните, на които се основават, както и да изясни как е отчетено осъждането му през февруари 2022 г. за престъпление, извършено при прекъснато изпълнение на наказанието.

От министъра на вътрешните работи се очаква да предостави информация дали и кога са постъпвали сигнали срещу Динко Господинов в МВР, включително на телефон 112 и от бившата му партньорка Диляна Мутафчиева, преди и след помилването му, за насилие, закани с убийство, изнудване и разпространение на наркотични вещества. Ще се искат данни как са проверени тези сигнали, с какъв резултат и уведомена ли е прокуратурата; какви мерки са предприети за защита на застрашените лица и проверки за евентуално полицейско бездействие или покровителство; каква информация е предоставена от МВР по преписката за помилване.

Като мотиви за изслушването е предвиденото днешно заседание по случая с помилването на Огнян Атанасов с Указ №119 от 5 декември 2022 г., което не се проведе.

По-рано днес на брифинг пред журналисти в парламента лидерът на ПП Асен Василев каза, че за втора поредна седмица „Прогресивна България“ не се явяват, провалят кворума на заседанието и не може да се разбере какво е знаела Илияна Йотова при помилването на наркотрафикантите.

о думите на Василев случаят с втори помилван е още по-скандален от първия. „Става въпрос за Динко Лудия в Сливен, имаме помилване, където наркодилърът е хванат, осъден, пуснат от съда да се лекува и хванат втори път, докато се лекува", каза Василев. Той допълни, че втория път съдът преценява, че е прекалено опасен и не го пуска, а по-късно пак е осъден. „Пак го осъждат и Йотова решава, че този човек трябва да бъде помилван“, каза още Василев.

Междувременно лидерът на ПП публикува в официалната си страница във фейсбук снимка на документ, който изглежда като отговор от държавния глава Илияна Йотова по казуса.

"Парламентарни правомощия, основаващи се на чл.67 и чл.87 ал. 1 от Конституцията на България и чл. 139 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание , не включват в обхвата си контрол върху дискрецията на държавния глава при осъществяването на неговите правомощия. В практиката си Конституционният съд на България последователно утвърждава разбирането, че Народното събрание не е овластено от Конституцията да контролира начина, по който президентът упражнява своите правомощия, да установява и изследва мотивите, нормативните основания и обстоятелствата, при които се подписват президентските укази", се посочва в документа, подписан от Маргарита Вучева, главен секретар на президента на България.

"Наглост без граници! Г-жо Йотова, Президентството на Република България не Ви е бащиния. Явно има какво да криете и наистина осигурявате политически чадър над схема за помилване на наркотрафиканти", посочва като коментар на това Василев и допълва: "Няма да се откажем, докато цялата истина не стане достояние на българските граждани".