Напрежение пред Столичната община имаше рано тази сутрин. В причина се превърна предложена от кмета на София замяна на два общински имота в „Драгалевци” срещу частен терен в „Княжево”. Граждани от двата квартала протестираха срещу идеята и я определиха като спорна.

Любимият маршрут към Витоша „Слънчева алея“ минава през частен имот: Терзиев търси начин да го запази

Точката отпадна от дневния ред на Столичния общински съвет по предположение на „Продължаваме Промяната – Демократична България”, посочва NOVA.

„Ние предложихме да се отложи точката и да се направят нови оценки. Дори да направим нови оценки, тук става въпрос за доброволно споразумение между общината и частния собственик. Ние нямаме никаква гаранция, че при по-високи оценки ще бъде приет от частния собственик”, заяви общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

Целта е общината да придобие около 1 декар терен, през който преминава една от най-популярните витошки пътеки. В замяна тя предостави два имота с площ над 2 декара. Частният имот е закупен през 2024 година, без собственикът да е знаел, че през него минава така наречената „слънчева алея“.

Замяната на имоти е единственият вариант да не се застрои "Слънчевата пътека" в "Княжево", заяви кметът на София Васил Терзиев в Столичния общински съвет (СОС), цитиран от БТА.

Кметът е вносител на доклад, с който предлага Столичната община да придобие терен в кв. "Княжево" чрез замяна с два общински имота в "Драгалевци", на единия от които вече има изградени законни частни сгради. Предложените условия предвиждат и доплащане от 180 000 евро в полза на общината. Докладът беше отхвърлен на заседание на комисията по икономика към СОС и не беше разгледан на заседанието. Несъгласието си срещу замяната изразиха днес на протест пред Общината граждани, които не искат горичка в "Драгалевци", публична общинска собственост, отредена за трафопост и озеленяване, да се превърне в частен терен за жилищно строителство.

"Едно от нещата, които ме побъркват, е, когато хората имат двойни стандарти и нямат проблем да лъжат и да не си припомнят техни собствени действия", каза на брифинга Васил Терзиев, визирайки "Спаси София", които също се обявиха против замяната.

Терзиев каза, че казусът е отпреди две години и попита "Спаси София" чак сега ли са се сетили да водят разговори с инвеститори и да обясняват колко били за зелените системи и против заменките. Той заяви, че е против изсичането на дървета и преграждането на пътеки в планините. По думите му единственото, от което се е водил е "Слънчевата пътека" да не бъде застроена, което е очакването на гражданите, които са протестирали през юли.

Кметът поясни, че механизмите това да се случи не са неограничени. Единият вариант е национализация, което е недопустимо, защото правото на собственост е защитено в Конституцията. Друг вариант е имотът в "Княжево" да остане преграден или застроен, което също не е приемливо. Терзиев обясни, че остават ти две възможности - имотът да бъде откупен или да бъде заменен.

Той каза, че би приел и други, по-добри идеи за това как да бъде откупен този имот или да бъде заменен при по-различни условия. Според кмета Столичната община е дала най-доброто предложение, което може да доведе до това да не се застроява "Слънчевата пътека".

От Общината вчера посочиха в позиция, че имотът в "Княжево" е с площ 1089 кв. м, намира се извън границите на Природен парк "Витоша" и по действащите устройствени планове в него е допустимо ниско жилищно строителство. За имота има издадени разрешения за строеж. Собственикът има законни права, които Общината не може да пренебрегне, но съществува и значим обществен интерес – историческият туристически маршрут да остане свободно достъпен.