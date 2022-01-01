БДЖ ще осигури над 13 100 допълнителни места за предстоящите Коледни и Новогодишни празници. За тази цел ще бъдат увеличени с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Това съобщават от БДЖ.



От 23-ти декември до 3-ти януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:



• София-Варна-София;

• София-Бургас-София;

• София-Пловдив-София;

• София-Ямбол-София;

• София-Свиленград-София;

• София-Горна Оряховица-София;

• София-Русе-София;

• София-Плевен-София;

• София-Видин-София;

• София-Лом-София;

• Варна-Враца-Варна;

• Пловдив-Горна Оряховица-Пловдив.