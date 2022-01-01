БДЖ ще осигури над 13 100 допълнителни места за предстоящите Коледни и Новогодишни празници. За тази цел ще бъдат увеличени с допълнителни вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните направления в страната. Това съобщават от БДЖ.
От 23-ти декември до 3-ти януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:
• София-Варна-София;
• София-Бургас-София;
• София-Пловдив-София;
• София-Ямбол-София;
• София-Свиленград-София;
• София-Горна Оряховица-София;
• София-Русе-София;
• София-Плевен-София;
• София-Видин-София;
• София-Лом-София;
• Варна-Враца-Варна;
• Пловдив-Горна Оряховица-Пловдив.
От 23-ти декември до 3-ти януари включително, с увеличени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:
• София-Варна-София;
• София-Бургас-София;
• София-Пловдив-София;
• София-Ямбол-София;
• София-Свиленград-София;
• София-Горна Оряховица-София;
• София-Русе-София;
• София-Плевен-София;
• София-Видин-София;
• София-Лом-София;
• Варна-Враца-Варна;
• Пловдив-Горна Оряховица-Пловдив.