„Ще видите много повече активиране от страна на българската авиация по черноморското крайбрежие, на териториални води ще работим. Това не трябва да притеснява българските граждани – това коментира пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той участва в отбелязването на 145-ата годишнина от основаването на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Н. Й. Вапцаров“.

По отношение пускането на трета безпилотна система над Черно море, Стоянов каза, че вчера са направени първите полети с нея във България. Тя ще бъде дислоцирана по края на седмица на източно управление към Черно море. Кой ще оперира не е важно. Важно е, че ще оперират българските въоръжени сили.

На въпрос какво означава решението на НАТО да изпрати още разузнавателна авиация, дронове и др. министърът отговори, че имаме вече разузнавателен самолет. Също така имаме два тима, които работят в България. Така че, ние имаме достатъчно вече осигурени от тяхна страна. „Ще видите много повече активиране от страна на българската авиация по черноморското крайбрежие, на териториални води ще работим. Това не трябва да притеснява българските граждани. Просто водим едно усилено наблюдение в териториалните години на България.



