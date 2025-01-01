Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) и Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) изразиха категоричното си несъгласие с предложените изменения от Българската болнична асоциация (ББА) и Националното сдружение на частните болници (НСЧБ) във връзка с проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Това съобщиха от БАПЗГ.

Многократно алармираме, че над половината от работещите в сферата са в пенсионна и предпенсионна възраст. Липсват над 30 хил. медицински специалисти, което означава, че всеки специалист, независимо от мястото на което работи, поема многократно по-голямо натоварване от нормалното. Липсата на кадри повлича след себе си влошаване на грижата поради претоварване и преумора, и рефлектира най-вече върху пациента и неговите близки. Емиграцията на обучени и квалифицирани кадри към други страни не само не намалява, а, напротив, увеличава се, породена от неудовлетвореност, липса на адекватно заплащане, липса на уважение в обществото и нежелание за промяна на вече съществуващото статукво, пише в изявлението на БАПЗГ и СБМС.

Предложения за промени в здравеопазването: Асоциация настоява за по-високи заплати и по-добри специализации

Ако тази тенденция продължи и не бъде спряна, много скоро няма да има специалисти по здравни грижи, които да се грижат за пациентите, възрастните, децата и най-уязвимите членове на нашето общество. Затова категорично не можем да се съгласим с предложенията на ББА и НСЧБ за целево финансиране под формата на стипендии само за новозавършили специалисти по здравни грижи. Те не само, че няма да доведат до положителна промяна на негативните тенденции, които вече посочихме, но ще ги задълбочат поради следните причини, пише още в изявлението.

Сред предложенията, които предлагат БАПЗГ и СБМС за алтернативен, справедлив и устойчив механизъм за финансиране на специалистите по здравни грижи, са въвеждане на мерки за извънредна държавна намеса, създаване на национален фонд „Здравни грижи“, финансиран от държавния бюджет, както и въвеждане на ясен контрол върху разходването на средствата за възнаграждения.

Медици протестират за достойно възнаграждение, от здравното министерство с официална позиция

Призоваваме парламентарните и правителствените институции и обществото да осъзнаят критичната важност на професионалистите по здравни грижи и да предприемат незабавни, решителни и устойчиви законодателни стъпки за гарантиране на тяхното достойно възнаграждение, професионална автономия и възможност за развитие. Призоваваме Народното събрание и всички ръководни органи да приемат законово уредено и съответстващо на Конституцията решение за финансиране на специалистите по здравни грижи, гарантиращо справедливи условия на всички работещи, да разрешат възможността за създаване на извън болнични амбулаторни практики и правото им да сключват договори директно с НЗОК, допълниха от БАПЗГ и СБМС.

Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене проектобюджета на НЗОК за 2026 г. на 26 ноември.