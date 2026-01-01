Провежда се Учредителното събрание на Инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидат-президентска двойка за вота на 25 октомври.

Той е учреден на 8 септември 2026 г., състои се от 174 членове, от които 4 съпредседатели.

Легендата на българската музика Лили Иванова дойде в подкрепа. Обичаната от всички певица посрещна Йотова с огромен букет в началото на събитието, а Мариана Попова изпя химна на България.

Представители на българската наука, култура и спорта, евродепутати, политици, общественици и журналисти са сред учредителите на Инициативния комитет. В залата е премиерът Румен Радев. Зад кандидатурите на Йотова – Вълчев застава президентът Георги Първанов (2002 – 2012 г.), както и интелектуалци и спортисти.

За съпредседатели на Инициативния комитет са избрани четирима души - проф. Христо Пимпирев, председателят на БСП Крум Зарков, народният представител от "Прогресивна България" Емине Гюлестан и лекарят Емил Стоименов.

„Събрали сме се, за да издигнем кандидатурата за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, които заслужават да влязат на „Дондуков“ 2“, посочи проф. Пимпирев.

„Избираме президент и вицепрезидент, които да обединят България, стига с тези „фоби“ и „фили“, трябва да се обединим около идеята да се преборим с демографската криза, българите да живеят по-добре“, каза професорът. Той посъветва Йотова и Вълчев не да гледат ден за ден, а през поколения напред. В изказването си Христо Пимпирев си спомни и за общи моменти на Антарктида с Кирил Вълчев.

Не съм се стремял да бъда кандидат за вицепрезидент. Приемам поканата на президента Йотова като признание не за мен, а за БТА, заяви тогава той. Виждам себе си като още един гарант в президентството за две неща – демокрацията и България в Европа, добави тогава Кирил Вълчев.

БТА

ВИЖТЕ ПЪЛНИЯ СПИСЪК:

♦ Съпредседатели

► Христо Пимпирев

► Емине Гюлестан

► Крум Зарков

► Емил Стоименов

♦ Членове

Александър Боримечков, Александър Маринов, Ангел Симеонов, Анжела Димчева, Антоний Тодоров, Аркади Шарков, Атанас Мерджанов, Биляна Мирчевска-Странска, Боби Бобев, Борис Панкин, Боряна Бужашка-Данчева, Боян Ангелов, Валентин Старчев, Валерия Велева, Ваня Добрева, Васил Николов, Васил Сгурев, Васил Цонков, Васко Николов, Вежди Рашидов, Веселин Вълчев, Веселин Плачков, Виктория Монева, Владимир Москов, Владимир Николов, Владислав Лазаров;

Георги Аврамчев, Георги Глушков, Георги Иванов, Георги Марков, Георги Николов, Георги Първанов, Георги Тодоров, Георги Тошев, Георги Янков, Гергана Ичева, Григор Горчев, Даниел Спасов, Денислав Иванов, Диана Овчарова, Димитър Бакалов, Димитър Велков, Димитър Димитров, Димитър Димитров, Димитър Здравков, Димитър Здравков, Димитър Маноилов, Димитър Пеловски, Димитър Стефанов, Добрин Добрев, Донвена Пандурски, Донка Михайлова, Дора Христова;

Ева Янева, Евгени Манев, Евгени Станимиров, Евгения Яйджиева, Евелина Славчева, Елка Трайкова, Емануил Йорданов, Емануил Манолов, Емил Костадинов, Емил Радев, Емил Спасов, Желязко Гагов, Златан Стойков, Златко Златев, Иван Гранитски, Иван Иванов, Иван Лесов, Иван Маразов, Иван Таков, Иван Токаджиев, Ивет Горанова, Иво Хаджимишев, Илиана Раева, Илиян Чабуклийски, Илиян Янчев, Иля Велчев, Ирина Цонева-Милева, Йоана Томова, Йордан Йовчев, Йордан Йорданов, Йордан Младенов, Йордан Христов;

Калина Иванова, Камен Алексиев, Константин Папазов, Красимир Гигов, Красимир Каракачанов, Красимир Премянов, Кристиан Вигенин, Кристина Патрашкова, Лидия Георгиева, Лили Иванова, Лъчезар Тра,ков, Любка Александрова, Любка Липчева-Пранджева, Любомир Стойков, Любослав Костов, Людмил Вагалински, Людмил Веселинов, Людмила Нинова, Маргарита Петкова, Мариана Попова, Марин Киров, Марин Маринов, Мария Гигова, Мария Гуркова, Мартин Захариев, Мартин Кацарски, Милен Иванов, Милен Михов, Милена Велчева, Минко Дудев, Мирела Йолова, Митко Димитров, Митко Щерев, Михаил Миков, Михаил Пандурски;

Надя Парпулова-Ашуърт, Недялко Йорданов, Николай Анастасов, Николай Дойнов, Николай Марин, Николай Милчев, Николай Митков, Николай Овчаров, Николай Сотиров, Нона Йотова, Огнян Герджиков, Павел Михайлов, Павел Поппандов, Пенчо Милков, Петър Витанов, Петър Добрев, Петър Кънев, Пламен Карталов, Пламен Чернев, Полина Карастоянова, Ралица Паскалева, Румен Гунински, Румен Драганов, Сава Димитров, Севда Шишманова, Семра Наимова-Юзеир, Сергей Станишев, Симеон Идакиев, Симеон Караколев, Спас Панчев, Станимир Илчев, Станислав Владимиров;

Татяна Пандурска, Теодор Салпаров, Теодосий Спасов, Тихомир Янакиев, Тодор Черкезов, Тома Томов, Филиз Хюсменова, Хайгашод Агасян, Христо Белоев, Христо Бонджолов, Христо Господинов, Христо Григоров, Христо Михайлов, Христо Орманджиев, Христо Христов, Цветелина Пенкова, Цветелина Спиридонова, Явор Дачков.

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