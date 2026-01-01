Кристина Георгиева, вицепрезидент „Операции“ и директор за България на „КолПойнт Ню Юръп“ ЕАД, спечели приза „Мениджър на годината“ 2026. Отличието ѝ беше връчено от президента Илияна Йотова на церемония в Софийската опера и балет, организирана от списание „Мениджър“.

Почти две десетилетия работа, екип, който не се страхува да оспорва решенията ѝ, и увереността, че България може да бъде не просто място за предоставяне на услуги, а център на експертиза и иновации. Това са част от акцентите, с които Кристина Георгиева прие най-престижното отличие в 19-ото издание на конкурса.

„Това е изключително признание за мен“, каза тя, като сподели, че представянето на останалите финалисти ѝ е дало възможност да научи нещо ново и да вземе по нещо за себе си. „Знам, че има още какво да уча и много какво да надграждам“, допълни победителката.

Георгиева постави екипа си в центъра на успеха и благодари на колегите, с които работи рамо до рамо през последните почти 20 години. По думите ѝ именно хората, които не се притесняват да оспорват мнението ѝ, да я предизвикват и да ѝ дават възможност да се учи от грешките, са сред най-важните фактори за професионалното ѝ развитие.

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БТА

„Благодаря, че не ви е страх да правим грешки заедно, да се учим от тях“, каза Георгиева.

Тя обърна внимание и на позицията на България в международната структура на компанията, която оперира на четири континента и в 36 държави. Според нея експертизата на българските специалисти е добре позната и високо ценена в глобалната организация.

„Няма човек, който да не оценява експертизата, качеството, етичното мислене, креативността, адаптивността на всички колеги, които работят в България“, посочи Георгиева.

Тя подчерта, че страната ни неизменно е сред обсъжданите локации при решенията за позициониране на нов бизнес. Въпреки трансформациите в индустрията, свързани с технологиите и намаляването на работните позиции, компанията продължава да расте у нас.

„На фона на една индустрия, която е изключително повлияна от новите технологии, намаляване на работната ръка и съответно намаляване на отворените позиции, които можем да предлагаме, ние продължаваме да растем в България с всяка изминала година“, каза тя, определяйки това като резултат от дългогодишния труд на екипа.

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В края на речта си Георгиева благодари на семейството си за подкрепата и поздрави останалите финалисти. По думите ѝ всеки лидер, получил признанието на хората, с които работи, вече е победител.

Илияна Йотова: България трябва да създава компании, които дават пример на света

България трябва да има самочувствието на икономика с добри постижения и да се стреми към водеща позиция в Европа и света, а не да се ограничава до ролята на място за инвестиции и логистика. Това заяви президентът Илияна Йотова на церемонията по награждаването.

„Българските фирми и компании са вече част от тези, които днес развиват Европа и света – равноправни, със самочувствие, с изключително добри постижения“, каза тя.

По думите ѝ страната ни разполага с компании, чието технологично развитие, начин на работа и екипи могат да бъдат пример за други държави. Йотова призова България да премине към следващ етап на развитие, в който да създава мултинационални компании и продукти с международно признание.

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Президентът отбеляза, че промените в международните отношения, икономическите модели и технологиите създават нови възможности, но те изискват активна позиция и амбиция.

„Ако ние стоим отстрани и наблюдаваме как цялата тази новост минава покрай нас, значи нищо не сме направили“, посочи Йотова.

Сред ключовите условия за развитие тя открои по-тясната връзка между образованието и бизнеса, както и инвестициите в науката и предприемачеството. Според нея именно взаимодействието между тези сфери може да помогне за преодоляване на един от най-сериозните дефицити на българската работна сила.

Йотова акцентира и върху ролята на лидерството в съвременния бизнес. „Днес вече не е достатъчно да си добрият мениджър – трябва да си лидер“, заяви тя, като определи лидерите като хората, които вдъхновяват екипите си, изграждат доверие и превръщат идеите си в обща визия.

БТА

Според президента успехът на една компания не се измерва само с нейния мащаб или присъствие на борсата, а и с удовлетворението на хората в нея, екипната атмосфера и способността да привлича клиенти.

Тя призова България да не се задоволява с изпълнителски и подизпълнителски дейности, а да се утвърждава като водеща сила във високите технологии, информатиката и изкуствения интелект. Йотова припомни и перспективата страната ни да участва в изграждането на една от гигафабриките.

„Днес е празник на българските лидери, на архитектурата на българското предприемачество“, каза президентът, пожелавайки на участниците кураж, нови идеи и увереност, че са част от бъдещето на България.