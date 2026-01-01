Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия (ЕК) Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията, ще има работни срещи в България, съобщиха от Представителство на ЕК в България.

Тя ще разговаря с министър-председателя Румен Радев и с министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, се посочва в съобщението.

В програмата на Хена Виркунен са предвидени също срещи с водещи компании от българската технологична индустрия.

ЕК следи внимателно развитието на чатбота с изкуствен интелект „Грок“ (Grok), каза Хена Виркунен на заседание на Европейския парламент в Страсбург в началото на тази година.