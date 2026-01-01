Съюзът на артистите в България обяви номинациите за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026". Наградите традиционно ще бъдат връчени на 27 март – Световния ден на театъра, а всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на ХХI издание на Софийския театрален салон.

Събитието беше открито от Севар Иванов, член на Управителния съвет на Съюза на артистите в България (САБ). В приветствените си думи председателят на САБ Христо Мутафчиев акцентира върху дългогодишната роля на Софийския театрален салон, който през 2026 г. ще се проведе за 21-ви път, като съвместна инициатива на Съюза на артистите и Столичната община, реализирана без прекъсване повече от две десетилетия.

Мутафчиев припомни и историята на Наградите ИКАР, които САБ връчва от 1974 г. – от първоначалните 12 категории до днешните 23, които отразяват развитието и многообразието на сценичните изкуства у нас.

„Мотото на тазгодишната церемония е „Да обичаш на инат“. Вдъхновено е от 80-годишнината от рождението на Николай Волев – безкомпромисен творец, каквито трябва да бъдат всички творци. Въпреки че държавата не ни обича много, ние, творците, трябва да продължим да обичаме изкуството си на инат“, каза Христо Мутафчиев.

По време на събитието бяха оповестени и носителите на почетните награди ИКАР 2026:

► Награда ИКАР за педагогическа дейност – проф. Боньо Лунгов

► Награда ИКАР за чест и достойнство – доц. Мария Диманова

► Награда ИКАР за изключителен принос към българския театър – Анета Сотирова

Пълен списък с номинациите за Националните награди ИКАР 2026:

• Дебют

► Александър Кендеров за Лев във „Велика“ от Тони Макнамара, реж. Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала“ и за Джонатан Харкър в „Дракула“ от Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград

► Паола Маравиля за Аглая Ивановна в „Лицето на ближния“ по „Идиот“ от Фьодор Достоевски (Програма „Изгонването на бесовете“), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница „СФУМАТО“ и за Поетът и Любимата във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Петър Андреев за Мат в „Зимата на червените фенери“ от Адам Рап, реж. Крис Шарков, Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен

► Хенри Ескелинен за Оскар Кокошка в „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна

► Николай Йорданова за режисурата на „Илюзията“ от Пиер Корней, Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас

• Водеща мъжка роля

► Йордан Ръсин за Кралят в „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“

► Пламен Димов за Леоне в „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър „Иван Вазов“

► Тодор Дърлянов за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

• Водеща женска роля

► Радина Думянин за Ема Келер в „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Станка Калчева за Патриша Хайсмит в „Швейцария“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Владимир Люцканов, Театър 199 „Валентин Стойчев“

► Стефка Янорова за Силвия в „Слон в стаята“ – автор и реж. Елена Телбис, Театър 199 „Валентин Стойчев“ и Олга в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, АРТ Къща

• Поддържаща мъжка роля

► Веселин Мезеклиев за Бащата в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“

► Константин Еленков за Поетът и Следовател Неделчев във „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Пламен Великов за Тузенбах в „Три сестри“ по Антон Чехов, реж. Валерия Вълчева, АРТ Къща

• Поддържаща женска роля

► Ана Пападопулу за Tea Ралева в „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“

► Вяра Табакова за Майката в „Последна стъпка“ – автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър „Иван Вазов“

► Ирини Жамбонас за Ксантипа в „Последната нощ на Сократ” от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 „Валентин Стойчев“

• Режисура

► Боян Крачолов за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, Народен театър „Иван Вазов“

► Стоян Радев за „Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Стайко Мурджев за „Велика“ от Тони Макнамара, Малък градски театър „Зад канала“

• Сценография и костюмография

► Борис Далчев, Михаела Добрева за „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър „Иван Вазов“

► Ванина Цандева (сценография), Мария Колева (костюми) за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Никол Трендафилова за „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, реж. Бюрхан Керим, Театър „Възраждане“

• Майсторско техническо осъществяване

► "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► „Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър „Иван Вазов“

► „Алма Малер“ по мотиви от романа на Сашо Димоски, реж. Деян Пройковски, Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, ТМПЦ – Варна

• Авторска музика

► Антони Дончев за „Деветдесет“ от Джоана Мъри-Смит, реж. Ивайло Христов, Младежки театър „Николай Бинев“

► Сашо Костов и Явор Карагитлиев за „Влюбеният дирижабъл“ по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив

► Петър Дундаков за „Дракула“ по Брам Стокър, реж. Стайко Мурджев, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград

• Драматургичен текст

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

►„Код жълто“ от Теодора Маркова

►„Последна стъпка“ от Йордан Славейков

►„Слон в стаята“ от Елена Телбис

• Критичен текст

излъчени от Гилдията на театроведите, критиците и драматурзите

►„Българският театър 1856–2026. Репертоарни политики. Постановъчни практики“ от Камелия Николова, изд. Институт за изследване на изкуствата – Българска академия на науките; Сдружение АНТРАКТ, 2025

► „Власт, суверенитет и режисура“ от Явор Гърдев, изд. Жанет 45, 2025

►„Тишината като действие" (Театрални измерения и практики)“ от Стилиян Петров, изд. Факел 2025

• Постижение в кукленото изкуство

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор)

► Александър Йорданов за режисурата на „Малката Баба Яга“ от Емилия Маленова, Младежки театър „Николай Бинев“

► Ана-Мария Лалова за Дракончето в „Дракончето с теменужени очи“ по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър

► Димитър Иванов-МИЧ за Жабата/Мъж в „Дивите лебеди“ от Ханс Кристиан Андерсен, реж. Анна-Валерия Гостанян, Младежки театър „Николай Бинев“

• Куклен спектакъл

излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство

► „В лунната стая“ от Валери Петров, реж. Елица Петкова, Общински куклен театър – Благоевград

► „Голямата шапка“ по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър – Стара Загора

► „Феята Ванилия“ по „Феята от захарницата“ на Катя Антонова, реж. София Трейман, Младежки театър „Николай Бинев“

• Съвременен танц и пърформанс

излъчени от Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства и комисия в състав: Галина Борисова (танцов артист, хореограф, режисьор, педагог), Емилиян Гацов-Елби (композитор, автор на музика към театрални и танцови представления, игрални и документални филми), Зорница Стоянова (хореограф, фотограф, видео артист и лайт дизайнер), Ина Гергинова (танцьор, хореограф, арт терапевт, продуцент на свободна практика), Юлияна Сайска (актриса, режисьор и продуцент на свободна практика)

►Ива Свещарова и Вили Прагер за „Тела на властта“, продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала

►Стефания Георгиева за „Верижна реакция“, продукция на АТОМ ТЕАТЪР, РЦСИ Топлоцентрала

►Теодора Попова за „Happy Together – Unhappy Together“, продукция на Театрално сдружение ENSO и Artitude, РЦСИ Топлоцентрала

• Дублаж/Озвучаване

излъчени от Гилдията на актьорите, работещи в дублажа

При жените:

►Нина Гавазова за Ниляй в „Шербет от боровинки“

►Петя Абаджиев за Хала в „Тези, които ще умрат“

►Яница Маслинкова за Рейчъл Морган във „В леглото на врага“

При мъжете:

►Виктор Танев за Паисий в „Св. Паисий от Фараса“

►Ивайло Велчев за Лисицата Ник Уайлд в „Зоотрополис 2“

►Светломир Радев за Масимо в „Мафията убива само през лятото“

• Вариететно изкуство

излъчена от Гилдията за вариететно изкуство

се присъжда на Йордан Димитров-Зайн за приноса му в областта на вариететното изкуство

• Атракционно и сценично изкуство

излъчена от Гилдията за атракционни сценични изкуства

се присъжда на Веселин Маринов за популяризирането на българската музикална култура

• Съвременно българска музика

излъчена от Гилдията на музикалните артисти

► Весела Морова за изпълнението на песните “You Are The Sunshine Of My Life”, “This Masquerade”, “On Broadway”

► Васил Желев за изпълнението на песните “Perfect”, “Beggin”, “I think they call this love”, “Counting stars”

► Валентин Василев за авторските композиции за китара “Smooth Jazzy vibe“, “Lofi Groove”, “Gentle touch”, “Smooth & Soul Ballad”, “Endless journey”

• Награда за цирково изкуство

излъчена от Гилдията на цирковите артисти

се присъжда на Ненчо Илчев за принос в развитието и популяризирането на илюзионното изкуство и за създаването на Музея на магията

