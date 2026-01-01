Разговорът за трансфер на технологии трябва да бъде откровен, допуснаха се достатъчно грешки, правим ги и ние. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов на откриването на кръгла маса на тема „Трансфер на технологии, иновации и стратегии в отбраната“, организирана от Университета за национално и световно стопанство.

През 2019 година беше сключен договор за изтребители F-16, припомни Стоянов. В този договор имаше ясно очертан трансфер на технологии, който беше оценен на 120 милиона долара. Резултатът обаче е следният – от шест проекта е реализиран само един. Останалите пет продължават да не са реализирани и трябва да претърпят трансформация, посочи той. Тоест имаме негативния опит как не трябва да се прави трансфер на технологии и как не трябва да се разходват финансови средства, подчерта министър Стоянов.

Малка крачка по отношение на трансфера на технологии е направена с машините „Страйкър“, посочи военният министър. Той акцентира, че зад това стои желанието на Министерството на отбраната България да стане хъб за обслужване на машините. Това е първа стъпка, но амбициите ни са много по-големи, заяви Стоянов.

Другият важен въпрос е т.нар. научноизследователска военна дейност, каза той. За следващата година Министерството на отбраната е предвидило 5 милиона лева за тази цел при едва 70 хиляди лева преди година или две. Средствата трябва да бъдат използвани съвместно с Института по отбрана и партньори за разработване на нови технологии и внедряване на иновации във въоръжените сили, допълни Стоянов.

По думите му трябва да вървим в посока на приоритети, защото нямаме толкова финансови средства, за да работим по много проекти едновременно. Трябва да се съсредоточим върху едни или два проекта, посочи военният министър. Той обясни, че това може да стане като заедно с Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, научните организации и бизнеса задават посоката, в която биха желали да се върви.

Министерството на отбраната се опитва да привлече повече български предприятия в процесите по модернизация, подчерта Стоянов. Според него съществуват определени ограничения, но е необходимо компаниите да повишат технологичния си капацитет, за да могат да бъдат реални партньори.