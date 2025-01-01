Легендарният футболист Христо Стоичков поздрави националния ни отбор по волейбол след победата над Чехия, която ни класира за финала за Световното първенство във Филипините.

"Огромни българи! Аз съм от хората, които знаят колко голяма мечта и лична цел е този финал за моя брат Любо Ганев", написа Стоичков в социалните мрежи и добави:

"Поздрави на целия български волейбол! Донесете ни титлата, лъвове!".

По-рано днес мъжкият ни национален отбор се наложи над Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Така тимът на Джанлоренцзо Бленджини ще играе за титлата срещу победителя от следващия полуфинал, който е между световния шампион Италия и европейския първенец Полша. Това е втори финал в историята на България, като в първия родният тим отстъпи в мача за титлата в София срещу ГДР.