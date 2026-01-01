В нарушение на правилника на Народното събрание днес беше обявена Комисия по образованието и науката за приемане на второ четене на Закона за училищно и предучилищно образование, каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Николай Денков в кулоарите на парламента.

Категорично смятаме, че в парламент, който си отива и в правителство в оставка този процес трябва да спре. Ние ще изразим нашето становище пред комисията и няма да участваме в обсъжданията, заяви Денков.

Този закон предизвика много полемики още при обсъждането в Министерството на образованието и науката и при обсъждания в Народното събрание, добави той.

Този парламент няма мандат повече за нищо друго, освен да осигури честни почтени избори, каза народният представител от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова. Получихме доклада за второто четене на Закона за училищно и предучилищно образование вчера на обяд, което е в абсолютно нарушение с правилника, допълни тя.

Внасянето на закона в деня, в който се внася изборният кодекс в правната комисия цели две неща. Първото е предизборна пропаганда и второто е допълнително откриване на нови политически огнища, вместо концентрацията да се насочи върху провеждането на честни избори, каза Белобрадова. Колегите от ГЕРБ днес в декларация изразиха становището, че няма политическо мнозинство, добави народният представител.

Кой ще понесе отговорността за този законопроект, който искат да приемат, попита депутатът от парламентарната група на ПП-ДБ Татяна Султанова-Сивева.