За пореден път управляващите скриха аферата на Илияна Йотова с помилването на наркотрафиканти. Това заяви съпредседателят на "Демократична България“ Божидар Божанов в кулоарите на парламента след проваленото заседание, на което трябваше да бъдат изслушани представители на МВР и ДАНС по казуса с помилването на Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар“.

"Защото след случая с Петричкия Ескобар се оказа, че има още един случай на човек, който три пъти е осъждан за наркотици, продава наркотици, когато е бил пуснат уж да се лекува. Това е човек, за който имаме информация, че реже уши“, заяви Божанов. По думите му става въпрос за рецидивисти от криминалния контингент, които са били помилвани от Йотова.

Провал на извънредното заседание на парламента за „Петричкия Ескобар“, няма кворум

"Това е абсолютно безотговорно, абсолютно неадекватно. Йотова не е пригодна с тази своя преценка да заема поста на президент“, каза той и заяви, че опитът на управляващите да прикрият случая трябва да направи впечатление на българските граждани, които трябва да видят кой крие истината.

Той постави въпроса и защо след сбиването на Петричкия Ескобар в затвора за инцидента не е било докладвано на президентството. Божанов посочи, че ресорният заместник-министър на правосъдието, отговарящ за затворите, е Мария Павлова, която по думите му е близка до президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова.

"Тоест това нещо е една най-вероятно добре организирана схема“, заяви съпредседателят на ДБ.

Божанов подчерта, че на днешното заседание е трябвало да бъдат изслушани представители на МВР и ДАНС, които да дадат отговор дали въпросните лица са били секретни сътрудници на службите или на МВР, както и дали са участвали в контрабандни канали, покровителствани от службите. "И като наследници на комунизма и като наследници на тези служби, хора, които са дружали с тези служби дълги години, Йотова и Радев имат задължителни отговори, а нямат право да се крият и да опитват да скрият истината от българските граждани“, каза Божанов.

"Днес управляващите липсваха. Днес управляващите се скриха, тях ги нямаше в залата, те не дойдоха на работа, а това, че един от опозицията е бил болен, мисля, че не е проблемът днешното заседание“, заяви Божанов.