Йордан Иванов от ДБ с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Ставаме свидетели на борби между Изпълнителната власт и президента по повод силовите структури в държавата. По отношение на ДАИ имаме много сериозно притеснение, защото нямаме информация за това какво планират да правят", заяви той и запита какво означава да се закрие ДАИ.

"Да сменим шефа от министъра на транспорта на министъра на вътрешните работи или да махнем едното яке и да сложим сако, това как ще реши проблема", запита той.

"За нас във фундамента е прокуратурата да си върши работата и да разследва случаите на корупция в държавата. Ние искаме да чуем конкретния план на управляващите, ще поискаме изслушване на министъра на транспорта в пленарна зала", уточни той.