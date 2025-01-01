Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски заяви, че е обсъдил закриването на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" с председателя на ГЕРБ Бойко Борисов.

"По тази тема подкрепям г-н Борсиов. Разговаряхме сутринта да ги закрием направо", заяви Пеевски в кулоарите на парламнета и допълни, че е възможно агенцията да стане част от Министерството на вътрешните работи.

Борисов за скандала с Роби Уилямс: И бодита да им сложат, и комбинезон е все тая, закриване на ДАИ веднага

Той коментира и опасенията на опозицията за дупка в бюджета:

"Крадците нямат право да говорят за митници, за приходи или за бюджет, защото те ограбиха държавата заедно с баща им Румен Радев".

Той подчерта, че от "ДПС - Ново начало" са категорично против вдигането на данъци - една от препоръките, която представители на Международния валутен фонд отправиха по време на посещението си у нас по-рано този месец.

"Да се захващат да работят приходна агенция, митници и да си свършат работата", заяви Пеевски.