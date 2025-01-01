Внесохме законопроект за бодикамери за всички в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Това съобщи съпредседателят на „Да, България“ (ПГ „Продължаваме промяната-Демократична България“) Ивайло Мирчев на брифинг в парламента.

"Това е една от най-корумпираните институции и е много трудно да намериш некорумпиран дайаджия", каза Мирчев. ДПС и ГЕРБ отказаха да се регламентира носенето на бодикамери, в резултат на което полицаите ги слагат, когато си искат, каза той. За най-големите корупционни скандали се оказва, че записи от бодикамерите няма, защото не е изгодно за Министерството на вътрешните работи, допълни депутатът. За да не става това и в ДАИ, сме предложили промяна в закона, която се надявам сега да бъде гласувана, за да може на концерта на Iron Maden да не се налага да проверяваме пак дали работи системата и колко още са корумпирани, посочи Ивайло Мирчев.

Относно сайта "колко струва", който правителството вчера пусна - този сайт за нищо не става, коментира Мирчев. Писахме му "слаб 2", екипът ни го тества подробно. Не може да се използва функционалността, която ние бяхме предложили като политическа сила, а именно да върши работа на хората, заяви Мирчев. По думите му сайтът не работи за хората, екип от няколко програмисти могат да разберат какво да правят с него. За никой друг сайтът не е полезен. Да си напишат домашното от правителството от Комисията за защита на потребителите и да дойдат да ни представят нов сайт, каза Ивайло Мирчев.

Той съобщи още, че от "Демократична България" предлагат да се състави комисия за разследване на дейността на Пеевски. Той днес пак дойде с кортеж с бронирани коли, с кевлареното одеяло, каза Мирчев. Очевидно ще трябва да се състави тази комисия, за да разследваме цялата му дейност, колко компании е фалирал, всички корупционни действия, какви предприятия е купувал, колко е фалирал, защото той успешна компания той няма, добави депутатът.

Относно промените за продуктовите такси Мирчев каза, че стотици милиони се присвояват през увеличените продуктови такси. Това е една дейност, която беше обхваната от г-н Таки, който е близък партньор на Бойко Борисов и на Делян Пеевски, по-известен като седмия премиер, заяви Ивайло Мирчев. Бяха трима премиерите, после станаха пет по Борисов, шест с Томислав Дончев, който беше заместващ, сега седмият премиер е Таки, каза народният представител. Това по думите му е е така, защото е взел боклука на Бургас, на Пловдив, а сега опитва да вземе боклука на София. Взе продуктовите такси и вече му се събират около 2 млрд.лв. годишни приходи само от бюджета на държавата. Предлагаме в закона не просто фирмите на Таки да могат да получават продуктови такси, а всяка асоциация, която иска да може да си направи такава фирма, която позволява продуктовите такси и този бизнес да работи в нормална конкуренция, заяви Ивайло Мирчев на брифинга.

Като "шокиращи" определи данните за бюджета на страната депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров. По думите му кабинетът води "левичарска" политика и ситуацията е крайно обезпокоителна. Димитров цитира и данни на Фискалния съвет, според които се говори за 5,1% дефицит, което е негативен рекорд в новата история на България.

"Ако не бъдат взети спешни мерки, отиваме към румънски сценарий, който влече след себе си вдигане на данъци, висока инфлация, ще удари всеки българин по джоба, ще вдигне цените, ще спре икономическия растеж", допълни Мартин Димитров. Според него има опит да бъде пробит 25 годишният консенсус за ограничаване на разходите и се готви вдигане на данъците, за което вече говорел бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов, който се изказал за вдигане на ДДС и акцизи. Трябва намаление, оптимизиране и ефективност на разходите, каза още депутатът. Според Мартин Димитров еврозоната е сигурна, но случващото се може да спъне растежа, доходите и развитието на страната, затова от ПП-ДБ са готови с повече от 20 мерки, които да помогнат в тази ситуация. Сред тях са частните болници да правят търгове за ресурса, който ползват ресурса на Националната здравноосигурителна каса, държавните служители да си плащат осигуровките и да има ясни тавани на бонусите в администрацията.