И бодита да им сложат, може и комбинезон - все тая, моето каегорично предложение е да се закрие незабавно тази агенция - това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” след случая с Роби Уилямс.

"Една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно. Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата, тирове, всичко ... ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", посочи Борисов.

„Да, България“ внесе предложение за промени в Закона за автомобилните превози, според които всички служители на автомобилната инспекция да бъдат задължени да носят бодикамери. Това съобщи в личния си профил във Facebook съпредседателят на политическата формация Ивайло Мирчев и припомни, че подобна инициатива е имало и за всички полицаи, но тя е била "отхвърлена от ГЕРБ и Главното Д".

Вчера оставиха в ареста двамата служители на „Автомобилна администрация“ Георги Георгиев и Борис Борисов, които са обвинени, че са поискали и взели подкуп от шофьорите на техниката на певеца Роби Уилямс, който имаше концерт в София.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира и други актуални теми.

В отговор на въпрос за направени предложения на „Продължаваме промяната-Демократична България“ във връзка с бюджета, той каза, че не знае какви предложения са направили. „Бяха ясни преди години - дългът стана 18 млрд. лв., взимаха по 500 млн. лв. на седмица“, коментира Борисов.

Попитан има ли риск от вдигане на данъци и минаване на дефицит от 3%, той заяви, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента и изрази надежда приходните агенции да се справят.

Според Бойко Борисов има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. "Всичко останало са празнодумства", коментира той.

В коментар на заявеното от Ивайло Мирчев по-рано днес в парламента, че Таки е седмият премиер, Бойко Борисов коментира: "Човек да не се пошегува".

"Смисълът на това, което казах (за петимата премиери), е че всяка една партия в такова правителство, което брои всеки от депутатите, се изживява като премиер на неговата си партия, защото без нито една от тях, правителството не може да продължи. Това е смисълът на казаното. А иначе те нека си го тълкуват както искат", допълни той и заяви, че никога не е виждал и чувал Таки.