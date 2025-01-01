Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов не иска да се разкрие какво е ставало в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и заради това призова да бъде закрита, заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев в кулоарите на Народното събрание.

Борисов за скандала с Роби Уилямс: И бодита да им сложат, и комбинезон е все тая, закриване на ДАИ веднага

Вчера Бойко Борисов поиска „Автомобилна администрация“ да бъда закрита, след като двама нейни служители бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

Според Мирчев почти няма човек в Агенцията, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов и Пеевски е, че са решили да закриват Агенцията, защото ако вземат, че разследват откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто на Агенцията, а в транспортното министерство и в тази сфера, смята Мирчев. Това, което ние искаме, е да решим проблема с корупцията. Той се решава с бодикамерите частично и затова тези хора не искат да има бодикамери и саботираха нашия законопроект, каза още Ивайло Мирчев.

Предстои София да плати над един млрд. за боклук, тъй като Таки в конкурса за боклук овладя почти всички поръчки. Искаме да призовем кмета да спре, да анулира търговете и да се проведат нови за тези зони, които са извън прогнозната цена на Столична община, заяви Мирчев.

Вчера ГЕРБ и мнозинството направиха всичко възможно да не се стигне до точката за продуктовите такси, заради които цените на електроуредите се повишават в последните месеци. Продуктовите такси отиват в джоба на Таки. Вчера управляващото мнозинство обслужи Таки, така че той да продължава да взима пари от българските граждани, още от електроуреди, а в бъдеще и от друго, коментира другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.

Ще гласуваме „въздържал се“, каза Божанов за промените, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Държавната агенция "Технически операции" (ДАТО). Има резон да остане балансът, без значение кой е президентът. Правителството да направи малко повече опити да се предложат и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава, каза още Божидар Божанов.