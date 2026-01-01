България има своето ясно място в европейското и евроатлантическото семейство, написа във фейсбук лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след среща с журналистката Ан Апълбаум.

Радвам се, че имах възможността да се срещна с Ан Апълбаум - един от най-авторитетните журналисти и анализатори на съвременните политически процеси, носител на наградата „Пулицър“, каза Борисов.

Във времена на войни, геополитически противопоставяния и все по-сериозни предизвикателства пред демокрацията Европа трябва да бъде силна, единна и решителна, допълни Борисов. Демокрацията, свободата и сигурността не са даденост. Те изискват лидерство, отговорност и ясни позиции, каза още той.

Миналата седмица Борисов се срещна с Ръководителя на Американския еврейски комитет в периода 1990 – 2022 г. Дейвид Харис.