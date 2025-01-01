Бoрислав Михайлов е приет в софийската болница "Токуда" след получен инсулт.

Снощи легендарният бивш вратар на "Левски" и България се е почувствал зле в дома си, след което е потърсил медицинска помощ. Изследванията са установили, че става дума за получен инсулт.

Мария Петрова: Не можеш да контролираш любовта - можеш само себе си (ВИДЕО)

Съвсем скоро той имаше повод за радост в личен план - на 13 ноември съпругата му Мария Петрова навърши 50 години.

Бoби Михайлов е роден на 12 февруари 1963 г. в София. Син е на Бисер Михайлов, вратар на Левски (София) и националния отбор, и баща на националния вратар Николай Михайлов.

Бoби Михайлов е полуфиналист от Световното първенство по футбол в САЩ през 1994 г. с Българския национален отбор по футбол. Беше и президент на Бългaрския футбoлен съюз от 2005 до 2019 г. и след това от 2021 до 2023 г.