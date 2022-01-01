Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отдаде почит на бившия папа Бенедикт XVI.



Той сподели в своя фейсбук профил снимка с покойния папа и написа: "Поклон!".







На 95-годишна възраст почина бившият папа Бенедикт Шестнадесети.



"С прискърбие ви съобщаваме, че бившият папа Бенедикт Шестнадесети почина днес в 09:34 ч.", заяви говорител на Ватикана.