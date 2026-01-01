Народното събрание остана без кворум, след като при проверка в пленарната зала се регистрираха едва 119 депутати. Проверката беше поискана от народния представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев.

Преди второто четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, внесени от Министерския съвет, Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната" поиска да се провери дали в залата има достатъчно депутати, за да се гласуват текстовете. Минималният брой е 121, регистрираха се 119 народни представители. Председателстващият заседанието Рая Назарян даде почивка.

От регистрираните 119 народни представители 117 са от „Прогресивна България“, един е от ГЕРБ-СДС и един от ДПС.

Заради липсата на необходимия кворум заместник-председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 15-минутна почивка.

След повторната проверка, отново нямаше кворум и отново на таблото беше изписано, че са се регистрирали 119 депутати, поради което и заседанието беше закрито.