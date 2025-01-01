С минута мълчание и поклон граждани почетоха паметта на загиналите по пътищата по време на протестна демонстрация. Тя се проведе на мястото, където автомобил се вряза в автобус на градския транспорт на кръстовището на бул. „Възкресение“ и бул. „Константин Величков“ в столицата. Инициативата бе организирана от Сдружение „Ангели на пътя“.

Събралите се показаха снимки на свои близки и познати, които са загубили живота си в пътни инциденти. Те носеха плакати с надписи: „Булевардите не са писти“, „Твоят избор може да отнеме живот“ и „България няма деца за убиване“.

„Войната по пътищата показва абсолютно безхаберие и нещо трябва да се промени. Повече така не може“, каза Петя Иванова от сдружението. Искаме обществото да се събуди и да накараме хората да се замислят, добави тя. По думите ѝ продължават да се случват инциденти, при които хора губят живота си на пътя.

Войната по пътищата трябва да спре, каза Денчо Димитров, брат на загинал. По думите му, за да се случи това, е нужна по-силна обществена подкрепа и по-тежко правосъдие.