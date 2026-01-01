Министерският съвет одобри проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г. Това съобщи финансовият министър Гълъб Донев на брифинг след заседанието на правителството.

Той разясни как са разчетени разходите за издръжка и капиталовите разходи, заложени в проекта на Бюджет 2026.

По думите му разходите за издръжка нарастват спрямо бюджета за 2025 г. с над 1,34 млрд. евро.

„Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с над 1,34 млрд. евро. От тях ръстът при европейските средства е 254,8 млн. евро, а по националния бюджет – 779,5 млн. евро. Моля да обърнете внимание каква част от тези средства вече са похарчени“, заявява Донев.

По думите на Донев 779,5 млн. евро по националния бюджет са предвидени за:

142,2 млн. евро – за извънредните парламентарни и предстоящите президентски избори;

48,5 млн. евро – за домакинството на страната ни на „Джиро д'Италия“;

20 млн. евро – за подготовката за „Евровизия“;

139,5 млн. евро – за неразплатени разходи за текущ ремонт.

БТА

„Този ръст покрива само част от разходите, произтичащи от извънсъдебни споразумения, сключени през 2024 и 2025 г. за прекратяване на дела, свързани със забавени плащания, включително лихви и съдебни разноски до момента на сключване на споразуменията. Само за 2026 г. тези разходи възлизат на около 160 млн. евро“, заяви Донев.

По думите на Донев увеличение има и при разходите по бюджетите на общините.

Предвидени са 96,9 млн. евро за общините, които са реализирали разходи за сметка на собствените си приходи. Осигурени са още:

2,5 млн. евро за компенсиране на превозвачите, извършващи училищен транспорт, заради увеличените цени на горивата вследствие на войната в Иран;

8,1 млн. евро за компенсации на родители на деца, неприети в държавни и общински детски градини и ясли;

30 млн. евро за коледната празнична добавка, предвидена като нова помощ по Закона за социалното подпомагане;

80,9 млн. евро за увеличение на разходите за отбрана в изпълнение на ангажиментите към НАТО за достигане на разходи в размер на 2,15% от БВП, както и заради повишените цени на горивата;

180 млн. евро за подпомагане на земеделските производители;

55 млн. евро за помощ de minimis за транспортния сектор във връзка с увеличението на ТОЛ таксите след въвеждането на европейската директива за вредните емисии.

Капиталовите разходи през 2026 г. нарастват с 2,5 млрд. евро спрямо предходната година, от които 1,8 млрд. евро са по европейски програми, а 631 млн. евро – от националния бюджет. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев.

По думите му капиталовите средства за общините възлизат на 2,13 млрд. евро, което представлява увеличение с над 1 млрд. евро.

Донев уточни, че в разчетите по варианта на бюджета от декември 2025 г. не са били предвидени средства за общинската инвестиционна програма, докато в настоящия проект за първи път реалистично са заложени 1,1 млрд. евро.

Финансовият министър подчерта още, че основното увеличение на капиталовите разходи е за сектор „Отбрана“ – в размер на 158 млн. евро, съобразно ангажимента за достигане на определения дял от брутния вътрешен продукт (БВП).

По централния бюджет разчетените средства за капиталови разходи са намалени до 227,6 млн. евро, като почти изцяло са предназначени за разплащане на стари задължения, натрупани през 2025 г., посочи още Донев.

Общо планираните капиталови разходи с европейско финансиране възлизат на 5,3 млрд. евро.

Вицепремиерът съобщи още, че допълнителните разходи през 2026 г., приети от правителствата на Росен Желязков и Андрей Гюров в условията на удължителен закон за бюджета, възлизат на 1,1 млрд. евро.

Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. вече са внесени в Народното събрание, показва справка на интернет страницата на парламента.