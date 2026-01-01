Летищата и фирмите за наземно обслужване ще трябва да спазват минимални стандарти за качеството на обслужване. Това предвиждат промените в Закона за гражданското въздухоплаване, които Министерският съвет одобри. Законопроектът предстои да бъде внесен в Народното събрание.

Целта на промените е да модернизират правилата в сектора и да ги приведат в съответствие с европейското законодателство.

Декларация вместо лиценз

Една от най-съществените промени засяга наземното обслужване на летищата. Сегашният лицензионен режим се заменя с декларативен, в съответствие с правото на Европейския съюз. Това означава, че фирмите за наземно обслужване вече няма да се нуждаят от лиценз, а ще подават декларация.

По-строг контрол върху сигурността

Предвиждат се промени и в авиационната сигурност, включително в контрола върху персонала и в програмите за сигурност на определени категории лица.

Законопроектът въвежда и европейските правила за Единното европейско небе, като актуализира уредбата за управлението на въздушното движение и надзора върху аеронавигационното обслужване.

Нови глоби и такси

Актуализират се административните такси и наказателните разпоредби, включително размерите на глобите и имуществените санкции. Променят се и разпоредбите, свързани с преминаването към еврото.

Според правителството измененията трябва да създадат по-ефективна и прозрачна правна рамка и да поддържат високо ниво на безопасност, сигурност и качество на услугите в гражданското въздухоплаване. Проектът е част от ангажиментите на България като държава членка на Европейския съюз.