Река Поповска се е покачила рязко в района на село Воден след проливен дъжд в община Болярово, няма наводнени имоти, съобщи кметът Христов, цитиран от общинския пресцентър.

Над 75 литра на квадратен метър са паднали на територията на крайграничната община Болярово, при продължилите повече от 15 часа интензивни валежите в района. По думите на кмета на крайграничната община в няма опасност от заливане на имоти в селото, въпреки че реката за кратко е излязла от коритото си. Към момента обстановката е спокойна и водният поток вече е спаднал.

Миналата година общината е направила частично почистване на речното корито. "В няколко участъка изградихме малки диги, изрязахме и почистихме дървета. Имаме изготвен проект за цялостно почистване, но за неговата реализация е необходимо спешно държавно финансиране за около 1,5 млн. лева. Ако не бъдат отпуснати средства, общината ще предприеме отново временни мерки за укрепване на най-критичните участъци", каза за БТА Христов.

Река Поповска е приток на Тунджа и преминава през крайграничните общините Болярово и Елхово в Ямболска област, като многократно е заливала приземни етажи и стопански постройки в ниските части на селата Попово и Воден. "Чак от Турция идва вода и всичко става много внезапно", каза още кметът на община Болярово.

В Ямболска област за днес е обявен жълт код за проливни дъждове.