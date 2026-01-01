За броени часове разкриха опит за убийство във Великотърновско, съобщиха от полицията.

На 14 февруари е подаден сигнал от Спешната помощ в Елена за пациент с порезна рана на главата от брадва.

По-рано същата вечер в село Каменаре е възникнал скандал между пострадалия 34-годишен мъж от същото село и 36-годишен негов съселянин.

Разпрата прераснала в сбиване. Пострадалият е настанен във великотърновската болница. Извършителят е задържан за 72 часа и е привлечен като обвиняем.