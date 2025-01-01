Над 100 крави са изгорели, един човек е със 70 процента изгаряния при пожар снощи край Лясковец, съобщи общинският кмет Васил Христов.

По думите му са се запалили т. нар. бивши птичарници в местността "Гладнира". Пострадалият е работил във фермата, когато огънят е пламнал.

Facebook/Васил Христов

На място са били изпратени шест противопожарни екипа от Велико Търново и Горна Оряховица.

Още снощи огънят е локализиран. Въпреки това са изгорели над 100 животни.

Причините за пожара тепърва ще се изясняват.

