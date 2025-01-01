Шокиращи кадри бяха публикувани в голяма варненска група. На видеото се виждат две момчета, облечени в черно, да атакуват автобуси на Градския транспорт, докато превозва пътници.



Момчетата събират камъни, след което се скриват зад подлез. В момента, в който автобусът преминава атакуват. Не е ясно дали и какви са нанесените щети по превозното средство.





"Това се случва в 22:10 часа, в междублоковото пространство между бл. 38 и бл. 40 на бул. "Кирил и Методий" в Аспарухово. Утре ще бъде предаден записа, включително и този от камерите на блока на 4 РПУ. Много се надявам родителите да гледат това. Убедена съм, че ще си ги познаят. Много искам да коментирам клипа, но ще си спестя чудовищните думи, които напират в мен! Приятна вечер и внимавайте с автобусите...я ще е надишан, който ще влети с колата, я ще са тея дет ще ви разцепят главата с камъни..", пише авторът на видеото.