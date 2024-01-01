Google News Showcase

Instagram

На 10 септември след 09:00 часапо линия 41 посока ЖП гара след сп. "Г. Георгиев" ще продължават пона кръстовището с бул. "Република" ще завиват надясно.Ще се обслужватслед сп. "Детско градче" ще продължават по бул. "Република", на кръстовището с бул. "Цар Освободител" ще завиват наляво.спирки "Антон Страшимиров" и "Веселен Ханчев".се въвеждат двупосочнона ул. "Васил Чекеларов".