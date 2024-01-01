На 10 септември след 09:00 часа автобусите по линия 41 посока ЖП гара след сп. "Г. Георгиев" ще продължават по бул. "Цар Освободител", на кръстовището с бул. "Република" ще завиват надясно.
Ще се обслужват спирки "Гео Милев" и "Поглед".
От ЖП гара посока "Владиславово" след сп. "Детско градче" ще продължават по бул. "Република", на кръстовището с бул. "Цар Освободител" ще завиват наляво.
Няма да се обслужват спирки "Антон Страшимиров" и "Веселен Ханчев".
Промените се въвеждат двупосочно поради ВиК авария на ул. "Васил Чекеларов".
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Ще се обслужват спирки "Гео Милев" и "Поглед".
От ЖП гара посока "Владиславово" след сп. "Детско градче" ще продължават по бул. "Република", на кръстовището с бул. "Цар Освободител" ще завиват наляво.
Няма да се обслужват спирки "Антон Страшимиров" и "Веселен Ханчев".
Промените се въвеждат двупосочно поради ВиК авария на ул. "Васил Чекеларов".
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня