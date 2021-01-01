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Пожар е възникнал в стая за почивка в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Огънят бързо е потушен, съобщи БНР.

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Няма пострадали хора и оборудване, съобщи д-р Мая Рашева - директор на центъра.

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Причината за пожара се разследва.

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