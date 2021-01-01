Пожар е възникнал в стая за почивка в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Огънят бързо е потушен, съобщи БНР.
Нападнаха медици в мобилен пункт за ваксинация във Варна (ВИДЕО)
Няма пострадали хора и оборудване, съобщи д-р Мая Рашева - директор на центъра.
Нов пожар в болница в Румъния, има загинали (СНИМКИ)
Причината за пожара се разследва.
Нападнаха медици в мобилен пункт за ваксинация във Варна (ВИДЕО)
Няма пострадали хора и оборудване, съобщи д-р Мая Рашева - директор на центъра.
Нов пожар в болница в Румъния, има загинали (СНИМКИ)
Причината за пожара се разследва.