На 17 август в 15:10 часа във Второ РУ-Стара Загора е постъпил сигнал за възникнал пожар в местност "Черния мост". След проведени процесуално-следствени действия е установено, че двама мъже на 40 и 39 години, при извършване на строителни дейности и работа с флекс, неумишлено са запалили сухи треви в имот в землището на с. Малка Верея.

Изгоряха къщи, стопански постройки, ниски храсти и дървета в местностите "7-ми километър", "Черния мост" и "Бобоолу". Нанесени са значителни материални щети, които са в процес на установяване. Няма пострадали хора. Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа, а по случая се води разследване.

Пожарът край Стара Загора е овладян

Хората във вилната зона на Стара Загора бяха евакуирани за кратко време. На място вчера работиха 14 екипа от старозагорската Пожарна и техни колеги от Сливен. За подсигуряването на града в случай на други произшествия се включиха два екипа от Пловдив. Съдействие бе оказано от МО с хеликоптери и модула за наземно гасене.

В гасителните дейстивя се включиха полицейски служители, кметът, областният управител и служители на Община Стара Загора, Държавно горско стопанство, доброволци, и представители на други институции.

Пожарът е локализиран, на място има екипи на Пожарната, които гасят останалите огнища в периметъра.