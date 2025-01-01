Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа днес. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Стара Загора, които са започнали борба с пламъците.

Поради сериозността на ситуацията и бързото разпространение на огъня към мястото на инцидента пътуват и допълнителни екипи от съседни общини, които да се включат в гасителните действия.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

Отговорните служби призовават гражданите да бъдат внимателни и да спазват инструкциите на контролните органи. Отправен е и апел към доброволци, които имат възможност и желаят да се включат в потушаването на огнената стихия, да се явят на място, за да подпомогнат действията на пожарникарите.

Очаква се кметът на Стара Загора да обяви частично бедствено положение. Живко Тодоров, заедно със своя екип и с огнеборците от служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, е на мястото на пожара. Кметът умолява в следващите часове да не се пътува по шосе Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.