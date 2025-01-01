Кметът на Велико Търново Даниел Панов съобщи във Facebook, че неизправен тежкотоварен камион е предизвикал пожар на три места в района на града и Дебелец. Според неговата информация, стихията е овладяна в района на Дебелец, но продължава да гори в района на Присовските завои.

Пожарът край Дебелец

Две от огнищата в района на Дебелец са локализирани и овладени. Кметът уточни, че екипите на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали незабавно, като на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци.

Хеликоптер се включва в гасенето на пожара около Дебелец, заедно с екипи от Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново, съобщиха от общинската администрация във Велико Търново.

Към усилията за потушаване на огъня са се включили и доброволци от Дебелец, както и тежка верижна техника за просеки и водоноски. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, като няма пострадали. На място присъства и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев.

Ситуацията край Присовските завои

Към момента, екипите на пожарната се борят с третото огнище, което се намира в района на Присовските завои и военния завод „Терем - Ивайло“. Ръководството на предприятието е уведомено за инцидента.

Поради сериозността на ситуацията, главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен за движение. По случая е образувано досъдебно производство.