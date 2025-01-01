Застанал срещу „чужди и свои“ при назначаването на главната архитекта на София преди шест месеца, днес столичният кмет Васил Терзиев вече иска оставката на Богдана Панайотова. Какво се промени за краткото време на поста?

Приятелски огън по кмета при назначаването на Панайотова

Нека върнем лентата малко назад – до времето на назначаването на Панайотова. Тя зае поста главен архитект на Столична община след конкурс, за който дотогавашните коалиционни партньори на ПП-ДБ „Спаси София“ заявиха, че е бил непрозрачен и поискаха нов. Кметът отказа и това се оказа „последната капка“ в чашата на доверието на Борис Бонев към Васил Терзиев.

"Сагата с конкурса за главен архитект на София окончателно ни убеди, че няма воля за промяна на модела на ГЕРБ. Не можем повече да лъжем софиянци. Имаме кмет, който мълчи, когато градът има нужда от глас. Имаме мандат, който повтаря грешките на миналото и драстично се отклонява от обещаното“, обяви тогава Бонев и оттегли „Спаси София“ от коалицията с ПП-ДБ в местната власт.

От „Продължаваме промяната“ също настояха кметът да проведе нов конкурс за главен архитект на столицата поради съображения относно кандидатурата на арх. Богдана Панайотова, свързани, с участието ѝ в проекти "с висок корупционен риск". Освен това като изпълняващ длъжността главен архитект през 2024 г. тя задвижила "противоречиви" проекти на фона на необяснимо забавяне на други.

„София не избира нищо! Терзиев си избира главен архитект еднолично чрез пореден нагласен конкурс!“, пък коментира тогава председателят на групата общински съветници от ГЕРБ-СДС в СОС Антон Хекимян. „След като ни представиха някакви оскъдни и напълно непознати 7 "претенденти", участниците започнаха да окапват като круши. Сега "компетентната" комисия ще "избира" между двама, но истината е, че избор няма“, алармира още Хекимян.

Въпреки приятелския огън, както и този от опозицията, Терзиев беше категоричен, че конкурсът за главен архитект е проведен „по всички правила и според буквата на закона“, както и че Панайотова доброволно е минала през полиграф, доказвайки, че „корупцията, нерегламентираното влияние и злоупотребата с власт" не били част от начина ѝ на мислене.

За шестте месеца на поста главният архитект на София не разреши предизвикалия полемика строеж на 215-метровата сграда на бул. "Черни връх", спрени бяха и незаконни по думите ѝ строежи върху коритото на р. Драгалевска в „Лозенец“. Освен това по нейно предложение бяха създадени два нови състава на Общинския експертен съвет по устройство на територията с идеята да оценяват по-сложни и специфични градоустройствени проекти, както и на стратегически и комплексни проекти от голямо значение за града. Тя критикува и бюджета на София, който по думите ѝ е приет по абсурден начин – без да се следва каквато и да било бюджетна процедура и без участието на администрацията на Столична община.

Преди да ѝ бъде поискана оставката ѝ бе съставен констативен акт на основание чл. 224 от ЗУТ за спиране на строителството в Боянското блато, като издаденият акт е в етап на връчване на заинтересованите страни, както посочи самата Панайотова.

След само шест месеца Терзиев иска оставката ѝ

Шест месеца след назанчаването на Панайотова, кметът ѝ иска оставката с мотива, че „София има нужда от дългосрочно планиране, по-добра координация и модерна структура, която да работи с ясни приоритети и резултати“, докато с арх. Панайотова имали „различни виждания за това как трябва да изглежда тази организация и каква да бъде ролята на главния архитект в нея“

Терзиев настоява за реформа, която „да изведе градоустройството на следващо ниво, да направи планирането предвидимо, интегрирано и устойчиво и да постави ясен ред и отговорност в управлението на процесите“. За това по думите му е необходим човек „с визионерски начин на мислене, който да бъде подпомогнат от компактна, технически фокусирана администрация, обслужваща по-широка визия и даваща поле за стратегическо планиране, иновации и инвестиции“.

Той не посочва конкретен проект, с който Панайотова да е разрушила доверието му, но заявява, че „градът не може да чака, докато ние се колебаем“.

Панайотова категорична: Няма да подам оставка, няма мотиви

Главният архитект на София отговори на кмета през Facebook и последвало интервю по телефон в ефира на БНТ. От което стана ясно, че Богдана Панайотова не смята да подава оставка, тъй като мотиви за искането ѝ не били посочени:

"Получих предходния ден SMS, въпреки че г-н Терзиев не е в София, въпреки че знае, че съм в болница. В моя SMS няма абсолютно никакви мотиви, няма никакви причини. Просто внезапно получено, че било редно да прекратим взаимоотношения. Така че, аз не мисля, че имам право дори на някаква нормална реакция, докато очи в очи не ми се каже устно как и по какви причини аз съм нарушила принципи или начини на работа, с които съм заявила, че ще работим заедно“

Попитана дали смята да подаде оставка, Панайотова е категорична, че не смята: „Аз не мисля, че първо е възможно. Аз не съм политик да си иска оставка по този начин. Аз съм избираема длъжна след конкурс. Аз съм с конкурс назначен държавен служител“. Тя допълни, че до момента не е имала конфликти с кмета и че не вижда конкретна причина за внезапното решение.

Във Facebook пък тя посочи, че пише от личния си профил, защото нямала достъп до страницата на НАГ, чийто ръководител е все още. Освен това кметът на столицата не бил разговарял лице в лице с нея от 24 октомври. „Проблемът според него е в градоустройството, но той има всички правомощия и отговорност да направи всичко, което смята за необходимо в тази сфера, защото с втъпването ми в длъжност, прибра всичките си права по ЗУТ при него, за което го подкрепях и съдействах“, посочва още Панайотова.

Версиите на опозицията в местния парламент

Опозицията в местния парламент, в лицето на ГЕРБ-СДС, зове не Панайотова, а Терзиев да подаде оставка.

Общинският съветник Антон Хекимян настоя във Facebook: „Терзиев, време е да поискаш своята собствена оставка! А той – туристът – с кризисен ПР. Нерде Рио де Жанейро, нерде главният архитект. Да беше поискал оставката на зам.-кмета си по екология Бобчева – не само за кризата с боклука, а за цялостното "творчество“. Знаем, че на Лютов – зам.-кмета по "всичкология“, от правни до строителни въпроси – никога няма да поиска главата. Пак знаем защо“.

Общинският съветник от ВМРО в СОС Карлос Контрера също изтъкна липсата на мотиви за исканата оставка и заподозря, че от Панайотова се иска да е „подписвач на хартии“. Във Facebook той написа:

"За момента не чувам никакви конкретни аргументи. Не чувам и мотиви. Това, което знам е, че непреодолимото различие между кмета и главния архитект се дължи на идеята архитектът да бъде подчинен на зам.-кмет. За целта от направлението ще бъдат взети експертни бройки и прехвърлени към проекто зам.-кмета. Той се казва арх. Любо Георгиев от ЕКИП за София. Той и бригадата му трябвало да бъдат трудоустроени, а Панайотова - подчинена.

Целта е главният архитект да бъде сведен до прост подписвач на хартии, а Любо Георгиев да дърпа конците. В ЗУТ пише друго, но нейсе. Вървим към поредната управленска драма в София. След кризата с боклука, сега и криза в градоустройството, за да стане хаосът пълен. Смешното е, че за да се трудоустроят група хомосексуални сладури, ще се възцари хаос в поредната система на общината...“.

Реакцията на "Спаси София": "Преди точно 1 година Спаси София първи казахме, че конкурсът за нов гл. архитект е нагласен, за да го спечели Панайотова. Терзиев се скара с всички партии в коалицията, за да я защитава и да си я назначи. Тя изкара на този пост едва 7 месеца. Надявам се, че ще бъдат взети поуки и следващият конкурс за главен архитект ще е честен и ще спечели най-добрият, а не този, който кметът си харесва. А следващата поискана оставка трябва да бъде тази на зам.-кметът по строителство Никола Лютов".

Дали главната архитектка ще бъде сменена и дали ще бъдат посочени по-конкретни мотиви, предстои да разберем. А до тогава не можем да не съгласим с кмета, че "София не може да чака".