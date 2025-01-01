София е изправена пред сериозен риск от наводнения заради презастрояване и липса на инфраструктура, подобно на бедствените ситуации по Южното Черноморие. Това предупреди главният архитект на столицата арх. Богдана Панайотова в предаването „Тази сутрин“.

„Точно това, което се случи в Елените, не мисля, че ще се повтори на този етап в София, но се залагат рискове – малки и големи – които при обилни валежи могат да доведат до сериозни проблеми“, каза Панайотова.

„Спаси София“ предлага промени в четири закона срещу презастрояването

Тя обясни, че в София няма случаи на директно строителство върху речни корита, но рисковете идват от друго – масово застрояване на огромни територии без изградена дъждовна канализация.

„Проблемът е натрупван с години. Рискът идва от там, че се застрояват огромни територии без дъждовна канализация. Извършило се е застрояването по общия устройствен план, но техническата инфраструктура липсва“, подчерта тя.

Най-застрашени от наводнения са кварталите в полите на Витоша – „Драгалевци“, „Бояна“, „Симеоново“ и район „Витоша“, както и „Панчарево“, където деретата и реките остават некоригирани, а терените – презастроени. „Цели територии са застроени без никаква канализация. При силен дъжд няма къде да отиде водата“, обясни главният архитект.

Панайотова обяви, че Столична община вече предприема конкретни мерки: „Спрели сме издаването на разрешения за строеж в райони, където няма дъждовна канализация. Това е категорично. Без данни от „Софийска вода“ за налична инфраструктура – няма разрешение.“ Тя подчерта, че това решение е в сила от преди шест месеца, а отговорността остава изцяло в правомощията на главния архитект.

През лятото от „Спаси София“ предложиха създаване на фонд „Благоустройство“ и нормативни промени срещу презастрояването. От партията обявиха тогава, че са разработили изменени в четири закона, които ще бъдат изпратени на всички парламентарни групи с надеждата да бъдат припознати и внесени за разглеждане в Народното събрание.

Целта на промените е ясна – новото строителство в София трябва да осигурява повече пространство и въздух. Предвижда се да отпадне практиката жилищни сгради да се изграждат с минимални отстояния една от друга, а също така да се разшири изискването за изготвяне на транспортни анализи преди разрешаването на нови строежи.

Създаването на фонд „Благоустройство“ пък има за цел да осигури повече средства в общинските бюджети за изграждане на публична инфраструктура – сфера, която от години изостава спрямо темповете на частното строителство. Тъй като общината не разполага с достатъчно ресурси за новите квартали, в момента често инвеститорите сами изграждат улици, които впоследствие даряват на общината.