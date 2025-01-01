Софийска районна прокуратура подвигна обвинение на двама мъже – на 27 и на 18 години, нанесли телесна повреда на мъж.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 11 ноември в 00,40 часа пред заведение на ул. „Георги С. Раковски“ в София, обвиняемите са нанесли удари с юмруци и ритници в областта на главата на мъж, в резултат на което той е изгубил съзнание. Вследствие на това те са му причинили средна телесна повреда, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Единият от обвинените е извършил и хулигански действия, като е нападнал без причина двама мъже, счупил е витрина на вратата на заведение, след което е заявил на полицейски служители, че ще избие тях и семействата им. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост.

По случая се води разследване. М.Ц. е обвинен за извършени престъпления. К.П. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Двамата обвиняеми са осъждани. С постановление на наблюдаващ прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за постоянен арест спрямо двамата.