Двама души са задържани в Ботевград снощи, след като група жители на кв. „Саранск“ ги е обвинила, че разпространяват наркотици, съобщиха от Областната дирекция на вътрешните работи-София област.

Инцидентът е станал пред бл. 48, при него няма жертви и пострадали. Сигналът е бил подаден малко след 21:00 часа снощи и на място са били изпратени полицейски екипи. Пристигналите на място полицаи са разпръснали събралите се, двамата души са задържани, а при обиска на апартамента им не са открити наркотични вещества.

От МВР предприемат допълнителни мерки за сигурност на територията на община Ботевград

Малко по-късно друга група от около 50 души се е насочила към бл. 15 в квартала. Там са били нанесени материални щети на незаконна постройка близо до блока. Полицията е реагирала бързо и е разпръснала недоволните.

В Ботевград остава засиленото полицейско присъствие. В рамките на продължаващата операция за подобряване на средата за сигурност в града вчера са били задържани 11 души по различни обвинения.

На 1 септември вечерта жители на Ботевград протестираха в града заради смъртен случай на човек, който е взимал наркотици. Недоволните протестираха заради липсата на ефективни мерки срещу разпространението на наркотици в техния квартал.

На следващия ден кметът на града Иван Гавалюгов обяви, че ще се настоява и ще се медиаторства тези проблеми, които споделят от ромската общност, да бъдат добре описани и структурирани, и адресирани към институциите от името на Общината, както и да има резултат от подадените сигнали.

Тогава от Областната дирекция на МВР казаха, че предния ден към 19:30 часа е постъпил сигнал за група от около 300 човека, които са се събрали на спонтанен протест в Ботевград заради смъртта на мъж.

Полицейски екипи са изпратени на място. Част от гражданите тръгват към село Трудовец, където са нанесени материални щети на къща и лек автомобил. От съседни районни управления и дирекция „Жандармерия“ са извикани подкрепления, ситуацията е овладяна.

Директорът на ОДМВР-София се срещна с жители на ромската махала в Ботевград

На 2 септември от МВР обявиха, че се предприемат допълнителни мерки за сигурност на територията на община Ботевград. Сред тях са още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент.

Засилена е дейността по придобиване и обработване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества. Осигурено е засилено полицейско присъствие в района, включително от екипи на Дирекция „Жандармерия“.

Стриктен контрол ще се извършва на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и алкохол.