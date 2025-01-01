В 10 часа днес се проведе среща на кмета на Община Ботевград, ръководството на ОДМВР-София, началника на РУ-Ботевград и административния ръководител на Районна прокуратура-Ботевград с жители на ромската махала в Ботевград. Това съобщиха от полицията. Поводът за дискусията бе напрежението, възникнало през вчерашния ден по повод смъртта на 31-годишен наркозависим мъж.

Като домакин на събитието кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов прикани към провеждането на конструктивен диалог с цел набелязване на мерки за още по-ефективно противодействие на наркоразпространението и минимизиране на негативните прояви, свързани с този род престъпна дейност.

От своя страна директорът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов подчерта, че опазването на обществения ред и противодействието на престъпността са водещ приоритет в работата на дирекцията. Той заяви, че от началото на годината служители на РУ-Ботевград са задържали 34 души и са започнали 11 досъдебни производства и 23 преписки по отношение на престъпленията с наркотични вещества. Към жителите на ромската махала Ценов се обърна с призив да бъдат по-активни и да съдействат на полицията с точни и конкретни данни.

Оценявам вашата нетърпимост към разпространителите на дрога, тя е полезен инструмент, нека обаче бъде насочена в правилната посока – чрез предоставяне на известната ви информация, а не чрез размирици и саморазправи, изтъкна директорът на ОДМВР-София.

Районният прокурор Мая Големанова поясни спецификата на наказателните производства, образувани за притежание и разпространение на наркотични вещества, както и значимостта на доказателствения материал, представян пред съда с оглед вземането на съответната мярка за неотклонение.

Всички присъстващи отбелязаха положителния ефект от денонощното присъствие на служители на жандармерията. На финала на срещата бе взето решение за извършване на анализ и предприемане на допълнителни мерки от всяка институция съобразно нейните компетенции, активно използване на ресурсите на медиацията и повишаване на личната ангажираност на гражданите.