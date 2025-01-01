Предприемат се допълнителни мерки за сигурност на територията на община Ботевград, съобщиха от МВР. Поводът е възникналото вчера напрежение сред жители на ромската общност и във връзка със смъртта на наркозависим мъж.

По разпореждане на главния секретар на МВР главен комисар Мирослав Рашков и утвърден план от директора на Областната дирекция на МВР – София старши комисар Тихомир Ценов се предприемат допълнителни мерки за подобряване средата на сигурност и в частност за противодействие на престъпленията с наркотични вещества на територията на община Ботевград.

Ще бъде извършван още по-активен контрол на сборища и профилактика на лица от криминалния контингент, се посочва в съобщението. Засилена ще е дейността по придобиване и обработване на информация за лица, разпространяващи наркотични и упойващи вещества. Обект на завишен контрол ще бъдат питейните заведения, търговските обекти и районите около учебните заведения. С оглед недопускане на извършването на груби нарушения на обществения ред ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие в района, включително от екипи на Дирекция „Жандармерия“. Стриктен контрол ще се извършва на моторните превозни средства за установяване на водачи, управляващи след употреба на наркотични вещества и алкохол.

Директорът на ОДМВР-София се срещна с жители на ромската махала в Ботевград

Ще настояваме и ще медиаторстваме тези проблеми, които споделят от ромската общност, да бъдат добре описани и структурирани, и адресирани към институциите от името на Общината, и ще настояваме за резултат от подадените сигнали, каза пред медиите днес кметът на Ботевград Иван Гавалюгов след среща с граждани във връзка с наркоразпространението и смъртта на мъж. Хората трябва да останат с усещането, че държавата и институциите работят и ако има нарушители, те да бъдат санкционирани по съответния ред и да има ефективни мерки спрямо тях, добави кметът.