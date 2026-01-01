Временно ограничение на движението се въвежда на автомагистрала „Хемус“ при тунел „Топли дол“. Трафикът в посока Варна ще бъде спрян за около 15 минути, за да се осигурят две ленти за автомобилите, пътуващи към София, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

С цел облекчаване на трафика в посока София за около 15 минути ще бъде спряно движението в посока Варна при тунел „Топли дол" на автомагистрала (АМ) "Хемус", за да бъдат осигурени две ленти за движение в тунелното съоръжение в посока към София.