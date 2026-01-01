Кметът на София Васил Терзиев се срещна с българския национален отбор по волейбол само два дни преди началото на Евроволей 2026.

„Хъс, увереност, концентрация. Това е енергията два дни преди началото на Евроволей 2026“, написа Терзиев в социалните мрежи, където публикува и видео от срещата си с националите.

На кадрите се вижда как столичният кмет общува с волейболистите, а в един момент дори взема волейболна топка и демонстрира уменията си на игрището.

Терзиев пожела успех на българския отбор преди предстоящите големи мачове и подчерта, че за него и за София е чест столицата да бъде домакин на първенството.

„Благодаря на Любо Ганев, Българската федерация по волейбол и Столичния общински съвет за доверието и за общата работа“, допълни кметът.

„Успех, момчета! София и България са с вас!“, завърши посланието си Васил Терзиев.