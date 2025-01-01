Столичният инспекторат и район „Възраждане“ са разчистили "опасно и растящо" нерегламентирано сметище на ул. „Добруджански край“ - в близост до Руски паметник, съобщиха от Столичната община.

Освен незаконно депо за всякакви отпадъци, мястото е било превърнато в във временно обиталище на хора със скитнически начин на живот и е представлявало риск за здравето на хората в района. Обитателите са напуснали напълно доброволно след началото на акцията по разчистване.

След получени сигнали от граждани, Столичният инспекторат и район „Възраждане“ реагирал незабавно, посочват от СО. От мястото са извозени общо 13 тона отпадъци, включително едрогабаритни и строителни отпадъци, както и счупен контейнер за битови отпадъци, своеволно и нерегламентирано преместен от друго място. Извършено е и обстойно кастрене на обраслата около мястото растителност.

Столична община

Почистването на обекта е част от последователните усилия на Столичния инспекторат за въвеждане на ред и чистота в града, след реформата, стартирана от администрацията на кмета Васил Терзиев, отбелязват от още от СО.

Инспекторатът отчита през първата половина на 2025 г.:

48% ръст на извършените проверки спрямо същия период на 2024 г., достигайки 28 958 броя.

Рекордно увеличение на съставените актове за административни нарушения (АУАН), които са почти двойно повече – 5948 броя за първите шест месеца на 2025 г. срещу 3100 броя за същия период на 2024 г.

По над 17 000 сигнала от граждани и организации. Инспекторатът е предприел действия през първото полугодие на 2025 г.

Контролният орган благодари за активността на гражданите и напомня, че сигнал до инспектората може да се подава на денонощния телефон на Оперативния център: 02/987 5555, чрез имейл на inspectorat@inspectorat-so.org и чрез писмо до Столичен инспекторат на адрес: София 1000, ул. „Париж“ №5.