48-годишен мъж почина след инцидент по време на лепене на полипропиленови тръби в къща в правешкото село Осиковица.

Около 13.30 часа на 9 ноември жена съобщила на тел. 112, че при изграждане на парна инсталация в новозакупена семейна къща в селото техен приятел се изгорил при лепене на полипропиленови тръби и лежи на земята в безсъзнание.

На адреса незабавно били изпратени служители на Районното управление в Правец и екип на спешна помощ. Екипите само констатирали смъртта на мъжа.

След оглед на местопроизшествието по случая е образувано досъдебно производство.