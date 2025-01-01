Шофьор на микробус, нарушил правилата за движение по пътищата, блъсна правилно движеща се жена, бутаща бебешка количка на пешеходна пътека в Костинброд.

Водачката е изпробвана за употреба на алкохол и наркотици –резултатите са отрицателни.

Бебето е транспортирано в болница с цицина на главата, като след преглед и оказана медицинска помощ е освободено. По случая се води разследване.

Инцидентът е станал около 14.55 часа на 5 ноември на ул. „Ломско шосе“.