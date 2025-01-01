Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 61-годишен мъж, представил пред служители на ГКПП на Аерогара-София чужд паспорт в условията на продължавано престъпление с две деяния.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 3 ноември 2025 г. около 22:30 часа на летище София-Терминал 2 в гр. София обвиняемият си е служил с чужд временен паспорт с цел да прикрие самоличността си пред длъжностните лица - младши инспектор и след това командир на отделение в ГКПП-Аерогара-София.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до 2 години или пробация или глоба от 100 до 300 лева.

Мъжът е осъждан многократно. Предвид възможността да извърши престъпление, той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.